Ты решил построить деревянный дом какие меры по защите от гниения ты предпримешь ??а стадии проектирования и во время строительства
Биология
Ты решил построить деревянный дом какие меры по защите от гниения ты предпримешь ??а стадии проектирования и во время строительства
Ответ(ы):
Гость:
В первую очередь надо обработать материал антисептиком. Надо обязательно сделать гидроизоляцию от фундамента. В фундаменте надо сделать вентиляционные отверстия, чтобы пол не гнил. На крыше тоже надо сделать гидроизоляцию, особенно, если крыть будете металлочерепицей. Иначе под ней будет образовываться конденсат и обрешётка будет мокнуть. Гидроизоляцию надо сделать под оконные подушки.
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