Срочно!!!!! Константин Георгиевич Паустовский (кот- ворюга). Надо сделать рассказ о коте: внешний вид, поведение, отношение к людям.
Литература
Срочно!!!!! Константин Георгиевич Паустовский (кот- ворюга). Надо сделать рассказ о коте: внешний вид, поведение, отношение к людям.
Ответ(ы):
Гость:
Этот кот выглядит примерно так : он без хвоста , он грязный , боится людей . Кот воровал всё под ряд . Как-то ночью мы смогли его разглядеть , но он всё равно убежал . Потом мы наконец поймали его . Мы решили покормить его . После того как мы его покорили он стал хорошо себя вести и даже помогать нам
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