3 класс Начерти окружность радиусом 3 см. Отметь на окружности три точки и соедини ??х отрезками так, чтобы получился треугольник. Какие фигуры являются общей частью окружности и треугольника; круга и треугольника?
Математика
3 класс Начерти окружность радиусом 3 см. Отметь на окружности три точки и соедини ??х отрезками так, чтобы получился треугольник. Какие фигуры являются общей частью окружности и треугольника; круга и треугольника?
Ответ(ы):
Гость:
Смотри рисунок - все там есть)........... циркулем по линейке отмерить 3 см и начертить кругокружность. окружность - это ободокконтур (например: резинка для волос - это окружность) круг - это вместе со серединой (например: тарелка - это круг)
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