У нас задача: Найди площадь рамки её стороны 4см 3см 2м 1см :а затем построй квадрат площадь которого будет на 1кв.см меньше площади рамки
Математика
У нас задача: Найди площадь рамки её стороны 4см 3см 2м 1см :а затем построй квадрат площадь которого будет на 1кв.см меньше площади рамки
Ответ(ы):
Гость:
Рамка не квадратная?
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