У нас задача: Найди площадь рамки её стороны 4см 3см 2м 1см :а затем построй квадрат площадь которого будет на 1кв.см меньше площади рамки

Математика
У нас задача: Найди площадь рамки её стороны 4см 3см 2м 1см :а затем построй квадрат площадь которого будет на 1кв.см меньше площади рамки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рамка не квадратная?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумайте пожалуйста сочинение на тему тигрёнок и козлёнок
Ответить
Алгебра
Не выполняя построения,найдите координаты точек пересечения параболы y=x*+4 и прямой x+y=6
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему ,,моя школа" 4 строчки
Ответить
Русский язык
Для участия в эстафете нужно разделить 36 девочек и 24 мальчика на команды с одинаковым числом участников,состоящие только из мальчиков или только ...
Ответить
Математика
Решить уравнение (50*30):у=15
Ответить