У нас задача: Найди площадь рамки её стороны 4см 3см 2м 1см :а затем построй квадрат площадь которого будет на 1кв.см меньше площади рамки

Математика

У нас задача: Найди площадь рамки её стороны 4см 3см 2м 1см :а затем построй квадрат площадь которого будет на 1кв.см меньше площади рамки

Автор: Гость