Не выполняя построения,найдите координаты точек пересечения параболы y=x*+4 и прямой x+y=6

Алгебра
Не выполняя построения,найдите координаты точек пересечения параболы y=x*+4 и прямой x+y=6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Система: у = х* + 4 у = 6 - х х* + 4 = 6 - х х* + х - 2 = 0 Д = 1 + 8 = 9 х1 = 1 х2 = -2 Подставляем в любое уравнение и находим у: у1 = 5 у2 = 8 Ответ: (1;5) (-2;8)
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