Помогите мне разобраться по проекту кто нас зашешает

Обществознание
Помогите мне разобраться по проекту кто нас зашешает
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Могу предложить такое. Нас защищают ветераны.
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