Сочинение на тему ,,моя школа" 4 строчки

Гость: Гость:

Самые важные годы своей жизни человек проводит в школе. Именно здесь он находит настоящих друзей, определяется в выборе своих увлечений, впервые сталкивается с жизненными трудностями и радуется своим первым победам. Школа надолго остается в сердце каждого человека светлым этапом жизненного пути. Мне повезло, ведь я учусь в замечательной первой школе. Вот уже 11 лет я каждое утро с удовольствием открываю школьные двери. В моей школе мне нравится все! Нравятся узкие лестницы, круглые деревянные перила, светлые классы, но больше всего - люди. У нас замечательные учителя! Они не просто проводят уроки, каждый старается заинтересовать своим предметом. Но если меня спросят: "Какая она, школа твоей мечты? " Я с гордостью отвечу: "Это моя родная школа №вашей школы".)))Сократите текст если хотите