Придумайте пожалуйста сочинение на тему тигрёнок и козлёнок

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Придумайте пожалуйста сочинение на тему тигрёнок и козлёнок
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Однажды жил тигренок.Он был добрый ,но всегда голодный.Тигренок собрался гулять .Гуляет гуляет и видит.Козленок пробегает.А он за ним в побег.Догнал его и говорит:"Я съем тебя!"У  тигренка прямо слюни потекли.А козленок и отвечает:"Не ешь меня ,давай будем дружить?"Тигренок подумал...Он был добрый и отпустил его ,и они начали дружить.
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