Придумайте пожалуйста сочинение на тему тигрёнок и козлёнок

Гость: Гость:

Однажды жил тигренок.Он был добрый ,но всегда голодный.Тигренок собрался гулять .Гуляет гуляет и видит.Козленок пробегает.А он за ним в побег.Догнал его и говорит:"Я съем тебя!"У тигренка прямо слюни потекли.А козленок и отвечает:"Не ешь меня ,давай будем дружить?"Тигренок подумал...Он был добрый и отпустил его ,и они начали дружить.