Придумайте пожалуйста сочинение на тему тигрёнок и козлёнок
Русский язык
Придумайте пожалуйста сочинение на тему тигрёнок и козлёнок
Ответ(ы):
Гость:
Однажды жил тигренок.Он был добрый ,но всегда голодный.Тигренок собрался гулять .Гуляет гуляет и видит.Козленок пробегает.А он за ним в побег.Догнал его и говорит:"Я съем тебя!"У тигренка прямо слюни потекли.А козленок и отвечает:"Не ешь меня ,давай будем дружить?"Тигренок подумал...Он был добрый и отпустил его ,и они начали дружить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Русский язык
Для участия в эстафете нужно разделить 36 девочек и 24 мальчика на команды с одинаковым числом участников,состоящие только из мальчиков или только ...
Математика
Обществознание