Отцу 42 года, а сыну 15 лет. через сколько лет сын будет в 2 раза моложе?
Математика
Отцу 42 года, а сыну 15 лет. через сколько лет сын будет в 2 раза моложе?
Ответ(ы):
Гость:
Через 8 лет, т.к сыну(*2) - (Отцу)16 (32) - 4017 (34) - 4118 (36) - 4219 (38) - 4320 (40) - 4421 (42) - 4522 (44) - 4623 (46) - 4724 (48) - 48
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