Отцу 42 года, а сыну 15 лет. через сколько лет сын будет в 2 раза моложе?

Математика
Отцу 42 года, а сыну 15 лет. через сколько лет сын будет в 2 раза моложе?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Через 8 лет, т.к сыну(*2) - (Отцу)16 (32)  - 4017 (34) -  4118 (36) -  4219 (38) -  4320 (40) -  4421 (42) -  4522 (44) -  4623 (46) -  4724 (48) -  48

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