3 Класс Напишите небольшое сочинение на тему В магазине (Книжном спортивном и др.) ??ожете использовать вопросы:Какова ваша цель прихода в магазин? Имеет ли он какое-то имя собственное? Что купили и почему? Каково ваше отношени...

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Недавно я ходила в Дом Книги. Я очень люблю ходить в этот магазин просто так, но вчера я купила интересную книгу называется Часодеи. Недавно оказалось что Дом книги имеет свое название дом Зингера. Покупка Мене очень-очень понравилась. Я читал эту книгу Два дня и наконец то прочитал она была очень интересной. А на вопрос почему я купила я могу ответить твёрдо Мне очень хотелось прочитать эту работу английской писательницы.