Представьте себе что вы на берегу Каспийского моря Опишите его с помощью глаголов сказуемых Если вы увидели его 1 при ярком солнце 2 в лунную ночь 3 во время шторма Запишите составленные предложения подчеркните грамматическую о...

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Представьте себе что вы на берегу Каспийского моря Опишите его с помощью глаголов сказуемых Если вы увидели его 1 при ярком солнце 2 в лунную ночь 3 во время шторма Запишите составленные предложения подчеркните грамматическую основу слова для справок искрится переливается серебрится мерцает чернеет волнуется рокочет ревет

Автор: Гость