Представьте себе что вы на берегу Каспийского моря Опишите его с помощью глаголов сказуемых Если вы увидели его 1 при ярком солнце 2 в лунную ночь 3 во время шторма Запишите составленные предложения подчеркните грамматическую о...

Русский язык
Представьте себе что вы на берегу Каспийского моря Опишите его с помощью глаголов сказуемых Если вы увидели его 1 при ярком солнце 2 в лунную ночь 3 во время шторма Запишите составленные предложения подчеркните грамматическую основу слова для справок искрится переливается серебрится мерцает чернеет волнуется рокочет ревет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прекрасно Каспийское море при ярком солнце
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите пожалуйста найти область определения функции
Ответить
Математика
Запишите формулы в)позволяющую гаити скорость(v),если известен путь (s)и время(t).
Ответить
Математика
В бостоне денис и костик купили 6 теннисок по одинаковой цене. денис заплатил за свою покупку 8 долларов, а костик 16 долларов . сколько теннисок к...
Ответить
Литература
Смысл произведения новое платье короля
Ответить
Английский язык
На пишите свое мнение о музыке на английском языке. Даю 20 баллов
Ответить