Представьте себе что вы на берегу Каспийского моря Опишите его с помощью глаголов сказуемых Если вы увидели его 1 при ярком солнце 2 в лунную ночь 3 во время шторма Запишите составленные предложения подчеркните грамматическую о...
Русский язык
Представьте себе что вы на берегу Каспийского моря Опишите его с помощью глаголов сказуемых Если вы увидели его 1 при ярком солнце 2 в лунную ночь 3 во время шторма Запишите составленные предложения подчеркните грамматическую основу слова для справок искрится переливается серебрится мерцает чернеет волнуется рокочет ревет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прекрасно Каспийское море при ярком солнце
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