3 КЛАСС Скорость 1 ёжика- 67м/мин ,а 2 ёжика 73 м\мин.Какое расстояние между ёжиками в ??ачали,если ёжики встретились через 4 минуты? СРОЧНО ПОМОГИТЕ

Математика
3 КЛАСС Скорость 1 ёжика- 67м/мин ,а 2 ёжика 73 м\мин.Какое расстояние между ёжиками в ??ачали,если ёжики встретились через 4 минуты? СРОЧНО ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)67×4=268(м)-прошел расстояние первый ежик за 4 минуты. 2)73×4=292(м)-прошел расстояние второй ежик за 4 минуты. 3)268+292=560(м)-расстояние между ежиками в начале. Ответ:560 метров.
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