Расставить ударение и поделить слова на слоги. Голуби, ежи, лиса, белка, волк, утка, слон, осы, курица.
Русский язык
Расставить ударение и поделить слова на слоги. Голуби, ежи, лиса, белка, волк, утка, слон, осы, курица.
Ответ(ы):
Гость:
Го-лу-би: ударение на букву О е-жи: ударение на букву И ли-са: ударение на букву А бел-ка: ударение на букву Е волк: ударение на букву О ут-ка: ударение на букву У слон: ударение на букву О о-сы: ударение на букву О ку-ри-ца : ударение на букву У
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