3 класс текст-повествования пошлите не большой

Русский язык
3 класс текст-повествования пошлите не большой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот пожалуйста . .........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У светы и маши 10 фломастеров..у светы на 2 больше..сколько фломастеров у маши
Ответить
Алгебра
|5|-? |23|-? |-37|-? |-15|-?
Ответить
Математика
Решите задачу уравнением В саду посадили 37 кустов ягод кустов крыжовника на 3 больше чем кустом смородины и в 2 раза меньше чем кустов малины скол...
Ответить
Русский язык
Запиши словосочетания дописывая окончания прилагательных.выдели окончания в вопросе и прилогательных,укажи число,род.есть красный перец,нет красног...
Ответить
Русский язык
Напишите 5-6 жаргонизмов плиииз
Ответить