3 пословицы на казахском языке про дружбу

Қазақ тiлi
3 пословицы на казахском языке про дружбу
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Автор: Гость
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Гость:
Қимас досың сұраса, Қимасыңды бересің.Для друга сердечного от сердца отрывают. Сыйласу екі кісіге бірдей.Дружба крепка взаимностью. Татулық — табылмас бақыт.Дружба — богатство бесценное. Достық жоқ жерде табыс жоқ.Где нет дружбы, там нет успеха. Туысы жақын жақын емес, Қонысы жақын жақын.Доброе соседство прочнее родственных уз. Дұшпаныңнан бір сақтан, Жаман достан мың сақтан.Врага остерегайся один раз, плохого друга тысячу раз. Ерегескен ел болмайды, Есептескен дос болмайды.Где нет взаимности, там единства нет где корысть, там дружбы нет Досың дос болғанға шаттан, Дұшпанмен дос болудан сақтан.Гордись настоящим другом, остерегайся стать другом врага. Көршің қолайлы болса, қораң кең.Когда сосед по душе, в тесном дворе просторно. Досы жоқ адам – Тұзы жоқ тағам.Жить без друзей, что есть пищу без соли
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