3 предложения об осени и выдели части речи

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Золотая осень! (Золотая - прилагательное, осень - существительное) На деревьях желтеют листья, а птицы улетают на юг. ( На деревьях - обстоятельство, желтеют - глагол, листья - существительное, птицы - существительное, улетают - глагол, на юг - обстоятельство) Я очень сильно люблю осень. ( Я - существительное, очень сильно - обстоятельство, люблю - глагол, осень - дополнение)