3 предложения об осени и выдели части речи
Русский язык
3 предложения об осени и выдели части речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золотая осень! (Золотая - прилагательное, осень - существительное) На деревьях желтеют листья, а птицы улетают на юг. ( На деревьях - обстоятельство, желтеют - глагол, листья - существительное, птицы - существительное, улетают - глагол, на юг - обстоятельство) Я очень сильно люблю осень. ( Я - существительное, очень сильно - обстоятельство, люблю - глагол, осень - дополнение)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Помогите мне пожалуйста решить примеры. 4700-2045=? 5800-355=? 2400-1140=? 7600-5399=? 2840-371=? 5780-2392=? 3625-387=? 5132=4068=? Ответы округли...
Английский язык
Литература
Составьте с родителями список одежды которую вы будете надевать на прогулку в жаркую, ненастную погоду
Английский язык