3 приложения с указательным м.

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Я не люблю этот рассказ. 2.Тот цветок очень красивый. 3.Не люблю таких читателей.
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