В магазин привезли 4ящика с ложками.В каждом ящике2 слоя,в каждом слое по 5рядов,в к??ждом ряду по 7коробок,а в каждой коробке по 6 ложек.Стоимость12ложек960 тг.Какова стоимость всех ложек?
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В магазин привезли 4ящика с ложками.В каждом ящике2 слоя,в каждом слое по 5рядов,в к??ждом ряду по 7коробок,а в каждой коробке по 6 ложек.Стоимость12ложек960 тг.Какова стоимость всех ложек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4×2×5×7×6=1680 (ложек всего) 960÷12=80 (стоимость 1 ложки) 1680×80=134400 (стоимость всех ложек)
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