В магазин привезли 4ящика с ложками.В каждом ящике2 слоя,в каждом слое по 5рядов,в к??ждом ряду по 7коробок,а в каждой коробке по 6 ложек.Стоимость12ложек960 тг.Какова стоимость всех ложек?

Русский язык
В магазин привезли 4ящика с ложками.В каждом ящике2 слоя,в каждом слое по 5рядов,в к??ждом ряду по 7коробок,а в каждой коробке по 6 ложек.Стоимость12ложек960 тг.Какова стоимость всех ложек?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4×2×5×7×6=1680 (ложек всего) 960÷12=80 (стоимость 1 ложки) 1680×80=134400 (стоимость всех ложек)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как записать равенство используя таблицу первое слагаемое 9 7 6 9 5 8 9 второе слагаемое 2 5 7 4 6 5 3
Ответить
Математика
Выполните действия: 7/18 - 0,2 + 1/9 8/25 + 7/20 - 0,47
Ответить
Математика
сколько сотен в числе 6006
Ответить
Биология
Кокой не обходим растительный пигмент для фотосинтеза
Ответить
Математика
Решить решить задачу двумя способами 48 пакета с молоком и 36 пакетов с кефиром и сп??собами в одинаковые ящики по 6 пакет В каждой На сколько боль...
Ответить