В магазин привезли 4ящика с ложками.В каждом ящике2 слоя,в каждом слое по 5рядов,в к??ждом ряду по 7коробок,а в каждой коробке по 6 ложек.Стоимость12ложек960 тг.Какова стоимость всех ложек?

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В магазин привезли 4ящика с ложками.В каждом ящике2 слоя,в каждом слое по 5рядов,в к??ждом ряду по 7коробок,а в каждой коробке по 6 ложек.Стоимость12ложек960 тг.Какова стоимость всех ложек?

Автор: Гость