Кокой не обходим растительный пигмент для фотосинтеза
Биология
Кокой не обходим растительный пигмент для фотосинтеза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлоропласты - в них содержится хлорофилл
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