Клумба имеет форму прямоугольника. Ширину клумбы увеличили в 1,5 раза. Во сколько р??з нужно увеличить длину, чтобы площадь увеличилась втрое по сравнению с первоначальной?
Алгебра
Клумба имеет форму прямоугольника. Ширину клумбы увеличили в 1,5 раза. Во сколько р??з нужно увеличить длину, чтобы площадь увеличилась втрое по сравнению с первоначальной?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1,5 раза потомушто длина и ширина сразу должны увеличивается вместе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
На доске написано число 20. За один ход разрешается либо удвоить число, либо стерет?? его последнюю цифру. Можно ли за несколько ходов получить чис...
Химия
Взорвали 3 л водорода и 2 л кислорода: 2H₂ + O₂→ 2H₂O. Вычислите объем непрореагирова??шего газа. Ответ запишите с точностью до десятых.