Клумба имеет форму прямоугольника. Ширину клумбы увеличили в 1,5 раза. Во сколько р??з нужно увеличить длину, чтобы площадь увеличилась втрое по сравнению с первоначальной?

Алгебра
Клумба имеет форму прямоугольника. Ширину клумбы увеличили в 1,5 раза. Во сколько р??з нужно увеличить длину, чтобы площадь увеличилась втрое по сравнению с первоначальной?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1,5 раза потомушто длина и ширина сразу должны увеличивается вместе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите срочно!! Выпишите предложения с оборотных причастием из поэмы (рассказа) Тарас Бульба
Ответить
Литература
Каким был волк в басне Крылова "Волк на псарне”
Ответить
Математика
На доске написано число 20. За один ход разрешается либо удвоить число, либо стерет?? его последнюю цифру. Можно ли за несколько ходов получить чис...
Ответить
Химия
Взорвали 3 л водорода и 2 л кислорода: 2H₂ + O₂→ 2H₂O. Вычислите объем непрореагирова??шего газа. Ответ запишите с точностью до десятых.
Ответить
Английский язык
Соченение на тему "любимый автор" на английском с переводом на русский
Ответить