Клумба имеет форму прямоугольника. Ширину клумбы увеличили в 1,5 раза. Во сколько р??з нужно увеличить длину, чтобы площадь увеличилась втрое по сравнению с первоначальной?

Алгебра

Клумба имеет форму прямоугольника. Ширину клумбы увеличили в 1,5 раза. Во сколько р??з нужно увеличить длину, чтобы площадь увеличилась втрое по сравнению с первоначальной?

Автор: Гость