Каким был волк в басне Крылова "Волк на псарне”
Литература
Каким был волк в басне Крылова "Волк на псарне”
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волк был трусливым неаккуратным слабым и испуганым.
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