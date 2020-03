Соченение на тему "любимый автор" на английском с переводом на русский

Гость: Гость:

I do love Alexander Pushkin!I would like to tell you about my favourite author. My favourite author is Alexander Pushkin. He is an outstanding Russian writer. I enjoy reading this author for his vivid imagination, his brilliant sense of humor and a very inventive language. He is so creative and imaginative.Alexander Pushkin was born in Moscow in 1799. Pushkin used his vivid imagination to develop fabulous plots. Alexander Pushkin was a master of many genres. He wrote fairy tales, short stories and novels.I particularly enjoy reading his autobiography. His books are full of such suspense that you can't stop reading them. And the characters are great. I'm his absolute No 1 fan! I'm sure you would love them too. Я хотела бы рассказать о своем любимом авторе. Мой любимый автор Александр Пушкин. Он выдающийся русский писатель. Я с удовольствием читаю этого автора за его живое воображение, его блестящее чувство юмора и очень изобретательный язык. Он творческий и одаренный богатым воображением.Александр Пушкин родился в Москве в 1799. Пушкин использовал своё живое воображение для создания невероятных сюжетов. Александр Пушкин был мастером многих жанров. Он написал сказки, короткие истории и романы.Я особенно люблю читать автобиографию. Его книги полны напряжения, что ты не можешь прекратить чтение. И герои великолепные. Я его абсолютная поклонница. Я уверена, что вы любили бы их также.