Помогите написать сочинение на тему: Летние радости (нужно написать только об одн??м дне)

Гость: Гость:

Я проснулся.Умылся,заправил кровать.Ко мне в комнату зашла мама,и сказала что сегодня мы поедем в аквапарк,я очень обрадовался,мама сказала,собирайся скоро поедем,мы приехали туда было очень весело там были горки бассейны,мы очень хорошо провели время!