Помогите написать сочинение на тему: Летние радости (нужно написать только об одн??м дне)
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Помогите написать сочинение на тему: Летние радости (нужно написать только об одн??м дне)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я проснулся.Умылся,заправил кровать.Ко мне в комнату зашла мама,и сказала что сегодня мы поедем в аквапарк,я очень обрадовался,мама сказала,собирайся скоро поедем,мы приехали туда было очень весело там были горки бассейны,мы очень хорошо провели время!
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