Помогите составить диалог с другом, чтобы зачанчивался он словами: а) Ни раба, ни п??велителя дружбе не надо. Дружба любит равенство. б) Чтобы быть истинными друзьями, надо быть уверенными друг в друге

Гость: Гость:

Разговор по телефону: -Але,привет. -Привет,что звонишь? -Я в больнице. -И? -А ты не заметил что меня не было в школе? -Что,нет я в боулинге был потом в аквапарк пойду -Я думала ты меня проведаешь. -Не..нет времени уровень в игре прохожу сейчас в аквапарк поеду. -Хорошего похода! -Ага,ага. „Выключился телефон"