Помогите составить диалог с другом, чтобы зачанчивался он словами: а) Ни раба, ни п??велителя дружбе не надо. Дружба любит равенство. б) Чтобы быть истинными друзьями, надо быть уверенными друг в друге

Русский язык
Помогите составить диалог с другом, чтобы зачанчивался он словами: а) Ни раба, ни п??велителя дружбе не надо. Дружба любит равенство. б) Чтобы быть истинными друзьями, надо быть уверенными друг в друге
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разговор по телефону: -Але,привет. -Привет,что звонишь? -Я в больнице. -И? -А ты не заметил что меня не было в школе? -Что,нет я в боулинге был потом в аквапарк пойду -Я думала ты меня проведаешь. -Не..нет времени уровень в игре прохожу сейчас в аквапарк поеду. -Хорошего похода! -Ага,ага. „Выключился телефон"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Які слова называют запозиченими
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста по русскому языку 5 класс.Запишите предложения ,вставляя пропущенные слова и знаки препинания. Прочитайте ,выделяя голосом подл...
Ответить
Биология
Подпишите обозначенные цыфрами часим тела и органа пресноводной гидры
Ответить
Другие предметы
Подскажите песню'реп!помню только это слова''это кабуто игра наши с табой бои здес?? только я или ты !!подалуйста прошу кто знает напишите
Ответить
Математика
На пеньке в лесу лежит 19 грибов. 5 сентября бельчата и крольчата начали есть эти гр??бы. Бельчата взяли себе на 5 больше, чем крольчата. Бельчата ...
Ответить