Как написать эссе "Увлечения моего класса".
Русский язык
Как написать эссе "Увлечения моего класса".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши о том чем увлекаются твои одноклассники,может быть это спорт или рисование,шитье и т.д,также можешь написать о достижениях своих друзей или олноклассников. Я думаю так,но возможно,я ошибаюсь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Напишите пжл на листке и сфоткайте мне подробно.привести дробь к наименьшему общему знаменателю 1/675и1/1125 пжл помагите 20 баллов даю
Математика
Русский язык