Как написать эссе "Увлечения моего класса".

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Как написать эссе "Увлечения моего класса".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши о том чем увлекаются твои одноклассники,может быть это спорт или рисование,шитье и т.д,также можешь написать о достижениях своих друзей или олноклассников. Я думаю так,но возможно,я ошибаюсь
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