Напишите пжл на листке и сфоткайте мне подробно.привести дробь к наименьшему общему знаменателю 1/675и1/1125 пжл помагите 20 баллов даю

Математика

Напишите пжл на листке и сфоткайте мне подробно.привести дробь к наименьшему общему знаменателю 1/675и1/1125 пжл помагите 20 баллов даю

Автор: Гость