При изготовлении кофейного напитка наша марка на 7 частей кофе берут 6 частей цико??ия почистить желудей и 2 части Каштанов сколько пачек, в которую несли каждая папка весит 200 грамм в кожице кофе цикорий вместе расходовали 26...

Математика
При изготовлении кофейного напитка наша марка на 7 частей кофе берут 6 частей цико??ия почистить желудей и 2 части Каштанов сколько пачек, в которую несли каждая папка весит 200 грамм в кожице кофе цикорий вместе расходовали 26 килограмм
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+6=13частей26/13=2кг одна часть2*5=10кг желудей2*2=4кг каштановтак как кофе и цикория вместе израсходовали 26 кг, то весь напиток26+10+4=40кг1кг=1000г40*1000=40000г40000/200=200 пачек напитка изготовлено

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если у прямоугольника все стороны равны то это?
Ответить
Математика
За t часа теплоход проплыл 76 километров с какой скоростью плыл теплоход
Ответить
География
Какая река Из приведенного ниже списка является единственной "белой вороной "и по??ему? большой узень вахш ветлуга Иордан кума Селенга т...
Ответить
Русский язык
Пожалуйста!!!Записать два фразеологизма и написать лексическое значение, подобра??ь к ним синоним и антоним
Ответить
Русский язык
Придумай 2 слова и напиши к каждому лексическое и грамматическое значение.Помогите пожалуйста.
Ответить