При изготовлении кофейного напитка наша марка на 7 частей кофе берут 6 частей цико??ия почистить желудей и 2 части Каштанов сколько пачек, в которую несли каждая папка весит 200 грамм в кожице кофе цикорий вместе расходовали 26...
Математика
При изготовлении кофейного напитка наша марка на 7 частей кофе берут 6 частей цико??ия почистить желудей и 2 части Каштанов сколько пачек, в которую несли каждая папка весит 200 грамм в кожице кофе цикорий вместе расходовали 26 килограмм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+6=13частей26/13=2кг одна часть2*5=10кг желудей2*2=4кг каштановтак как кофе и цикория вместе израсходовали 26 кг, то весь напиток26+10+4=40кг1кг=1000г40*1000=40000г40000/200=200 пачек напитка изготовлено
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