Какая река Из приведенного ниже списка является единственной "белой вороной "и по??ему? большой узень вахш ветлуга Иордан кума Селенга тарим
География
Какая река Из приведенного ниже списка является единственной "белой вороной "и по??ему? большой узень вахш ветлуга Иордан кума Селенга тарим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может река Иордан?Потому что она священная?
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