Какая река Из приведенного ниже списка является единственной "белой вороной "и по??ему? большой узень вахш ветлуга Иордан кума Селенга тарим

География
Какая река Из приведенного ниже списка является единственной "белой вороной "и по??ему? большой узень вахш ветлуга Иордан кума Селенга тарим
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может река Иордан?Потому что она священная?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста!!!Записать два фразеологизма и написать лексическое значение, подобра??ь к ним синоним и антоним
Ответить
Русский язык
Придумай 2 слова и напиши к каждому лексическое и грамматическое значение.Помогите пожалуйста.
Ответить
Математика
Найди длину стороны квадрата периметр которого равен периметру прямоугольника с?? сторонами 7 сантиметра и 5 сантиметров
Ответить
История
Напишите пожалуйста 2-3 факта о разрушении Трои греками
Ответить
Окружающий мир
Краткий материал о А.С.Макаренко
Ответить