Краткий материал о А.С.Макаренко

Окружающий мир
Краткий материал о А.С.Макаренко
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Писатель и заслуженный педагог А. С. Макаренко родился 13 марта 1888 года в Белополье Сумского уезда Харьковской губернии. Его отец был маляром вагонных железнодорожных мастерских. И он тоже поступил в железнодорожное училище. Но по стопам отца не пошел. В 1905 году Макаренко  окончил курсы по педагогике и начал преподавать. Затем снова пошел учиться, окончил Полтавский учительский институт с высшей степенью отличия. Первый писательский опыт Макаренко был неудачным, поэтому о литературе он забыл на долгих 13 лет. В 1919 году он основал колонию для несовершеннолетних преступников имени М.Горького, где разработал свою собственную уникальную коммунарскую методику работы с трудными детьми и подростками, беспризорниками. Незаурядный педагог - А.С.Макаренко обогатил педагогику ценными идеями, методами и приемами. В 1932 году он снова взялся за перо. Десять лет он писал труд всей своей жизни - "Педагогическую поэму". 1 апреля 1939 года А.С.Макаренко умер.
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