Помогите!!! Функция совокупных издержек имеет вид TC(Q)=Q*(2+Q)+20. Чему равна величина средних издержек в точке Q=5?

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Решение: TC(Q) = Q*(2 + Q) + 20 TC(Q)=2Q + Q2 + 20 FC = 20 – это постоянные издержки, т.к. они не зависят от выпуска продукции (Q); VC = Q² + 2Q – это переменные издержки, они зависят от выпуска продукции (Q). Средние переменные издержки (AVC) при выпуске Q* равны отношению переменных издержек к выпуску в точке Q: АVС = VC/Q = (Q² + 2Q)/Q AVC = (52 + 2*5)/5 = 35/5 = 7.