Памагите решить уравнение 4класс 45+x=97. 500=200+x. a+237=400. x+39=390

Математика
Памагите решить уравнение 4класс 45+x=97. 500=200+x. a+237=400. x+39=390
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45+x=97 x=97-45 х=52 500=200+х 500-200=х 300=х а+237=400 а=400-237 а=163 х+39=390 х=390-39 х=351
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