Разбор словосочетаний : смолкающий шорох , поверхность воды , совершенно неподвиж??о , втекал в озеро. Спасибо заранее ❤️

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Разбор словосочетаний : смолкающий шорох , поверхность воды , совершенно неподвиж??о , втекал в озеро. Спасибо заранее ❤️
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смолкающий шорох - прич. + сущ. - именное словосочетание поверхность воды - сущ. + сущ. - именное словосочетание совершенно неподвижно - наречие + наречие - наречное словосочетание втекал в озеро - глагол + сущ. - глагольное словосочетание.
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