Номер 101 пожалуйста

Русский язык
Номер 101 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Убегать от зверя ; вбегать в дом Одеть сестренку ; надеть тапочки  Приступить к делу ; уступить место Списать с книги ; исписать страницу Изъездить всю страну ; съездить в столицу 
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