Номер 101 пожалуйста
Русский язык
Номер 101 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Убегать от зверя ; вбегать в дом Одеть сестренку ; надеть тапочки Приступить к делу ; уступить место Списать с книги ; исписать страницу Изъездить всю страну ; съездить в столицу
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