ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ. 0.4*(x-9)=0.7+0.3*(x+2)
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ. 0.4*(x-9)=0.7+0.3*(x+2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,4х-3,6=х+2 -0,6х=5,6 х=5,6:(-0,6) х=-9,3
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