Постройте график функции y=5/x и определите ,при каких значениях x она принимает пол??жительные или отрицательные значения?
Алгебра
Постройте график функции y=5/x и определите ,при каких значениях x она принимает пол??жительные или отрицательные значения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положительные значения при х∈(0;+∞) Отрицательные же при x∈(-∞;0)
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