Придумай 2 слова и напиши к каждому лексическое и грамматическое значение.Помогите пожалуйста.
Русский язык
Придумай 2 слова и напиши к каждому лексическое и грамматическое значение.Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лексическое значение Плеер-проративное устройство для воспроизведения аудиозаписей или видеозаписей Интернет-всемирная компьютерная сеть, соединяющая вместе тысячи сетей.
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