Напишите пожалуйста 2-3 факта о разрушении Трои греками

Гость: Гость:

Троянский конь, которого воздвинули в Трою, и ночью от тудавшли войны и напали на него. Троянская война - центральное событие древнегреческой мифологии. Это была война ахейцев против Трои. У Гомера они названы данайцами.Троя знаменита "Троянским конём", который данайцы оставили троянцам как бы в дар. Спрятанные в коне воины ночью перебили стражу и открыли ворота. Так была взята Троя.Причиной войны у Гомера послужило похищение красавицы гречанки Елены из города Спарта троянским царевичем Парисом.И до XIX века включительно историками эта версия принималась за истинную. Однако современные историки сомневаются в этой художественной версии и полагают, что шла обычная колонизация новых земель в Малой Азии и по берегам пролива Дарданеллы, очень удобным с экономических позиций: там шли торговые пути, - древнегреческими племенами: ионийцами, дорийцами, эолийцами и ахейцами.Где мог находиться город Троя, показывает следующая карта: