Пожалуйста!!!Записать два фразеологизма и написать лексическое значение, подобра??ь к ним синоним и антоним
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Пожалуйста!!!Записать два фразеологизма и написать лексическое значение, подобра??ь к ним синоним и антоним
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразеологизм - Его антоним С открытым сердцем - с камнем за пазухой (Искренний / Подлый ) На чужой шее сидеть - жить как Золушка (Жить за чужой счет / Жить, ни в чем не отказывать) Фразеологизм - Его синоним И след простыл - поминай как звали (Пропал кто-либо/что-либо) Биться как рыба об лёд - как горох о стену (Бесполезно)
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