За t часа теплоход проплыл 76 километров с какой скоростью плыл теплоход
Математика
За t часа теплоход проплыл 76 километров с какой скоростью плыл теплоход
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Гость:
Путь(76) делить на время( t)
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