Если у прямоугольника все стороны равны то это?

Математика
Если у прямоугольника все стороны равны то это?
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Гость:
Если у прямоугольника все стороны равны то ето квадрат
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