Если у прямоугольника все стороны равны то это?
Математика
Если у прямоугольника все стороны равны то это?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если у прямоугольника все стороны равны то ето квадрат
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