Помогите плиз номер 4 5 6
Математика
Помогите плиз номер 4 5 6
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Гость:
Очень размыто, не очень понятно задания
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