Образовать максимальное количество однокоренных слов от слова ,,соль,,
Русский язык
Образовать максимальное количество однокоренных слов от слова ,,соль,,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От слова соль соленное соленый солененький.
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