Подпишите обозначенные цыфрами часим тела и органа пресноводной гидры
Биология
Подпишите обозначенные цыфрами часим тела и органа пресноводной гидры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Ротовое отверстие 2.Энтодерма. 3.Эктодерма 4.Кишечная полость 5.Подошва 6.Щупальца 7.Сперматозойды 8.Яйцеклетка.
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