Какой объем углекислого газа выделится при разложении 500 г карбоната магния
Химия
Какой объем углекислого газа выделится при разложении 500 г карбоната магния
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgCO3 = MgO +CO2 M(MgCO3) =84 г/моль n(MgCO3) = 500/84=5.95 моль n(CO2) =n(MgCO3) = 5.95 моль V(CO2) = 22. л/моль * 5.95 моль =133.3 л
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