24 масса товара брутто равна массы 1/2 массы товара с упаковкай
Математика
24 масса товара брутто равна массы 1/2 массы товара с упаковкай
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Решение : 24 - 1/2 = 12
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