Помогите срочно!! Выпишите предложения с оборотных причастием из поэмы (рассказа) Тарас Бульба

Гость: Гость:

Они были очень смущены таким приемом отца и стояли (как?) неподвижно, потупив глаза в землю.2. Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела (КАК?), сидя на лавке. 3.Все сели (КАК?), не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей.4.Они приходили сюда (как?), как будто бы возвращаясь в свой собственный дом, из которого только за час пред тем вышли. ПРИЧАСТН.ОБОРОТ1.Бульба повел сыновей своих в светлицу, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы (какие?)в червонных монистах, прибиравшие комнаты.2.Бедная старушка (какая?), привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. 3.Месяц с вышины неба давно уже озарял весь двор (какой?), наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол (какой?), окружавший двор.4. Все сели, не выключая даже и хлопцев (каких?), стоявших почтительно у дверей.