Выполните действия: 7/18 - 0,2 + 1/9 8/25 + 7/20 - 0,47

Математика
Выполните действия: 7/18 - 0,2 + 1/9 8/25 + 7/20 - 0,47
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Гость:
17/90 1 целая 7/50 или 114/100
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