Помогите пожалуйста с 7 и 9 заданиями
Русский язык
Помогите пожалуйста с 7 и 9 заданиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7. запевать в хоре, запивать молоком, увидать издали, увядать без влаги. 9.Страж - охранник, грядущее - будущее, вопиять - вопить, врата - ворота
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