3 целых 2/2 это 4???????????.?
Математика
3 целых 2/2 это 4???????????.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, 2/2 дают 1 следовательно, 3+1=4
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