3-у+2(5-у)=4у-8; прямоугольный участок ширина которого 60 м,а длина на 30 м больше.участок обнесен забором высота которого 1.6 м.Найди площадь забора.Сколько заплатили за забор,если 1 м2 забора стоит 800 руб? Помогите!

Гость: Гость:

3-y + 2(5-y) = 4y -8 3 - y + 10 - 2y = 4y -8 7у = 21 y = 3 Задача: ширина 60 м. длина 60+30 = 90м высота 1.6 м Площадь забора равна S = 60*1.6*2 + 90*1.6*2 = 480м2 (Можно иначе. Находим периметр забора и умножаем на высоту. Ответ будет одинаковый) За забор заплатили 800*480 = 384000 рублей. (какой-то дорогой забор получается...)